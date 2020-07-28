Москва, , 12:14 — REGNUM Ассоциация туроператоров России (АТОР) опубликовала памятку для российских туристов, которые собирается отправиться в Танзанию и Великобританию.

Так, полёты из РФ возможны только на остров Занзибар, при этом туристам не нужна справка с отрицательным результатом теста на COVID-19.

Что касается визы, то ее можно оформить как в аэропорту прилёта (за €50), так и за один день в Москве (€60). Виза выдаётся сроком на 90 дней.

По прибытии туристам измеряют температуру, если она повышена — делают экспресс-тест на COVID-19. Если выявляется коронавирус, туриста отправляют в госпиталь.

В ассоциации также напомнили, что для туристов из России действует требование о 14-дневной изоляции по прибытии в Великобританию.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу рекрутингового агентства Superjob.ru, каждый шестой житель России (16%) готов к поездке за рубеж после открытия международных авиарейсов с 1 августа.

Однозначно готовы поехать отдыхать за границу, чаще всего в Турцию, Италию, Грецию и Испанию, 8% граждан. Большинство опрошенных (59%) не строят планы на зарубежные поездки.

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