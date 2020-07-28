Москва, , 12:14 — REGNUM Большинство жителей России (92%) имеют трудовую книжку. При этом в эектроном виде документ о стаже есть только у 1% граждан, приводит данные опроса ВЦИОМ.

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Хранят трудовую книжку в бумажном формате у работодателя 49% опрошенных, у себя дома — 43%, чаще жители сёл (59%). Нет трудовой книжки у 7% работников.

Большинство граждан (84%) работает официально, с записью в трудовой книжке (в крупных городах — 91%.) Не имеют записи в трудовой о месте работы 14%, чаще сельские жители (23%).

Опрос проведен 19 июля 2020 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, только 30% жителей России сегодня согласны перейти на электронную трудовую книжку.

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