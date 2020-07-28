Йошкар-Ола, , 12:14 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 28 июля выявили 19 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе подтверждено 3716 случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает общероссийский оперативный штаб.

До настоящего момента полностью выздоровели 3138 жителей республики, таким образом, более 84,44% от общего числа носителей коронавируса уже справились с заболеванием. За последние сутки выписаны 37 человек. 31 человек скончался на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, за минувшие сутки летальных случаев не было.

Как сообщало ИА REGNUM, в Марий Эл по состоянию на 27 июля проведено 88 576 лабораторных исследований на коронавирус. В настоящее время в регионе под медицинским наблюдением находятся 732 человека, из которых 722 находились в контакте с гражданами с подтвержденным заражением коронавирусом, десять человек — вернулись из-за границы.

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