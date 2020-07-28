Нальчик, , 12:13 — REGNUM В Кабардино-Балкарии за минувшие сутки снова выросло число смертей от COVID-19. В госпиталях скончались два человека — 75-летний мужчина и 79-летняя женщина. Оба они были жителями города Нальчика, сообщили 28 июля в министерстве здравоохранения региона.

Таким образом, число смертельных случаев от COVID-19 в республике достигло 70. По данным ведомства, за все время всего выявлен 5931 случай заражения коронавирусной инфекцией. Прирост за последние сутки составил 15 человек. Это в три раза меньше, чем 16 июля, когда было зафиксировано самое большое в июле число заразившихся.

Выздоровели за прошедшие сутки 20 человек. Напомним, самую большую группу вылечившихся выписали из госпиталей Кабардино-Балкарии 14 июля — 302 человека.