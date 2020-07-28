Москва, , 12:13 — REGNUM Если эпидемия коронавируса подчиняется тем же закономерностям, что и аналогичные вспышки инфекций, то вторая волна с большой вероятностью окажется менее проблематичной, чем первая. Об этом 28 июля заявил доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов на телеканале «Россия 24».

«Это не заблуждение, это одно из утверждений, которое имеет право на существование. Потому что все сравнивают пока с аналогичными другими вспышками», — заявил Жемчугов.

«Как правило, во вспышке вирулентных заболеваний процесс идёт двоякий. С одной стороны, вирус распространяется, это его цель, ему нужно захватить новую территорию для проживания. С другой стороны, популяция хозяев его накапливает популяционный иммунитет, и вирус сталкивается со всё большим сопротивлением своему распространению», — указал он.

Накануне власти Вьетнама объявили о вспышке эпидемии новой, более агрессивной разновидности коронавируса, чем COVID-19. В приморском городе Дананге и ближайших провинциях заражены уже более 400 человек, при этом течение болезни значительно быстрее переходит в тяжелую стадию.