Буй, Костромская область, , 12:11 — REGNUM Прицеп навоза в ответ на критику предложил местному жителю глава города Буя в Костромской области Валерий Катышев — передаёт корреспондент ИА REGNUM. Дискуссия состоялась в социальных сетях.

Навоз

Предметом спора стала политика «Единой России» и тема манипуляций на выборах в глубинке. Местный житель Фёдор Калашников полагает, что помощь от властей получают только те граждане, кто «правильно» голосует на выборах.

«ЕР — самая добродетельная партия… В 2015 году на выборах людям заявляли, что если не проголосуют правильно, то им не выпишут корма и навоз в поселении», — написал в группе ВКонтакте «Актуально Буй» Калашников.

В ответ на это глава предложил горожанину подарок — прицеп «ценного удобрения» со своего предприятия ООО «Воскресенье-Агро» вне зависимости от его отношения к партии «Единая Россия».

«Приезжайте в наше хозяйство — выделим вам прицеп навозу бесплатно», — парировал Катышев.

Местный житель поблагодарил чиновника «за доброту и заботу», но отказался от удобрений.

«С прискорбием сообщаю, не смогу воспользоваться даром. Надеюсь, вы не перестанете думать о вашем городе и односельчанах».

Последнее слово в дискуссии осталось за главой Катышевым. Он решил настоять на подарке и пообещал привезти к магазину, где работает мужчина, «целую телегу органических удобрений».

«Спасибо за добрые слова. В знак благодарности привезём вам прямо к магазину целую телегу органических удобрений (свежих) вывалим прямо у входа, пользуйтесь на здоровье. Доставим скорей всего в ночное время, днём все заняты на уборке! Ждите», — написал глава.

Осенью 2020 года в Костромской области пройдёт более 100 избирательных кампаний. В частности, жителям города Буя предстоит избрать главу городской округа и депутатов гордумы. Выборы состоятся 13 сентября.