Саранск, , 12:08 — REGNUM В Мордовии от последствий заражения коронавирусом скончалась 49-летняя женщина. Об этом сообщает республиканский оперативный штаб.

После повышения температуры, кашля, слабости женщина поступила в больницу с признаками пневмонии на четвёртый день. Лечение пациентки продолжалось 15 суток, однако её состояние быстро ухудшалось. Был поставлен предварительный диагноз — COVID-19, течение болезни сопровождалось рядом осложнений. Кроме того, женщина страдала хроническим холециститом и сахарным диабетом.

Подтверждённая причина смерти — коронавирусная инфекция, осложнённая двухсторонней нижнедолевой сливной геморрагической пневмонией с отёком лёгких.

Всего в Мордовии на фоне коронавируса скончались 34 жителя республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мордовии по состоянию на 28 июля выявили 32 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего в республике подтверждено 4392 случая заражения SARS-CoV-2.

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