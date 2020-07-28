Екатеринбург, , 12:07 — REGNUM В Екатеринбурге почти на месяц закроют для проезда транспорта улицу Красных командиров в микрорайоне Эльмаш. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в горадминистрации.

Движение закроют на участке от дома № 118 до дома № 130. Там намечен плановый ремонт теплотрассы.

Перекрытие продлится с 10 августа по 31 августа 2020 года. Движение транспорта направят по улицам Красных командиров, Таганской, Даниловской и Ползунова. Будут установлены соответствующие дорожные знаки и указатели.

Как сообщало ИА REGNUM, с 22 июля по 5 августа 2020 года в Екатеринбурге перекрыто движение на участке по улице Большакова из-за замены теплосетей.

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