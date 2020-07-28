Нур-Султан, , 12:04 — REGNUM Министерство образования и науки Казахстана призвало вузы республики не повышать стоимость обучения. Об этом заявил глава ведомства Асхат Аймагамбетов 28 июля во время аппаратного совещания в режиме онлайн.

По его словам, из-за пандемии и кризиса наблюдается снижение платежеспособности студентов. «Я считаю необходимой поддержку со стороны вузов в этом вопросе», — сказал министр.

Он отметил, что студентам необходимо предоставить возможность поэтапной оплаты долгов за обучение. Аймагамбетов добавил, что министерство работает над программой поддержки вузов.

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