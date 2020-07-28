Тбилиси, , 12:04 — REGNUM За последние сутки в Грузии было выявлено восемь новых случаев коронавируса, и в данном случае источники заражения всех пациентов известны. Об этом журналистам сообщила медицинский директор Тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая.

По ее информации, всего на данный момент в Грузии фиксируется 1145 подтвержденных случаев коронавируса. За минувшие сутки из COVID-клиник выписались 5 пациентов, и общее число выздоровевших достигло 927 человек. По этим данным, в настоящее время лечение от коронавируса проходят 240 пациентов.

Среди новых зараженных — 1 выявлен в результате тестирования на ярмарке в Лило, 1 — в поселке Гачиани Гардабанского муниципалитета, 1 — среди медперсонала, 1 являлся контактом ранее инфицированного пациента, а 4 случая относятся к импортированным, в том числе 2 из них — водители трайлеров, которые проходят в Грузии обязательное тестирование.

В графе скончавшихся числится 16 человек. В режиме карантина содержатся 6459 человек, в стационарах под наблюдением остаются 353 пациента.