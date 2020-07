Москва, , 12:03 — REGNUM Росгвардия сняла видеоисторию по мотивам популярной компьютерной игры The Last of Us. Об этом сообщается 28 июля на сайте ведомства в соцсети «ВКонтакте».

"Необычное видение сюжета популярной игры The Last of Us представили музыканты Росгвардии в сотрудничестве с шоу барабанов Splash», — уточнили в Росгвардии.

В ведомстве уверены, что новый, интересный творческий союз «подарит новые эмоции и впечатления».

«Свой кавер на заглавную тему игры музыканты назвали Trust Us («Верьте в нас»)», — добавили в ведомстве.

Посмотреть видео можно на официальной странице Росгвардии в YouTube и «ВКонтакте».