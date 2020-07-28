Пермь, , 12:02 — REGNUM В Пермском крае с 27 по 30 июля запрещено посещение лесов в девяти районах, сообщает краевое минприроды.

Ограничительная мера связана с повышением пожарной опасности. Запрет действует на территории Березниковского, Красновишерского, Горнозаводского, Кизеловского, Чердынского, Соликамского, Чусовского городских округов, Гайнского, Косинского муниципальных округов.

Про данным министерства, с начала года (по состоянию на 20 июля) в регионе зарегистрировано 47 лесных пожаров. Их общая площадь составила 69,8 гектара. Для сравнения: за аналогичный период 2019 года — 19 лесных пожаров общей площадью 66,47 га.