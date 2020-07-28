Москва, , 12:02 — REGNUM Вирусы способны очень быстро эволюционировать, и вскоре человечество может столкнуться даже с более опасными разновидностями коронавируса. Об этом 28 июля заявил доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов на телеканале «Россия 24».

«Эволюция в природе никогда не останавливается. И она на человеке не остановилась. Вирусы миллиарды лет живут и эволюционируют, они приспосабливаются очень быстро, у них очень много делений, поколений в час», — заявил Жемчугов.

«Если где-то сложились условия для мутации, которая привела к новым возможностям паразитирования на человеке, как в Ухане, почему бы эти условия не могли сформироваться где-то в другом месте? Огромное количество биомассы в Юго-Восточной Азии, скорость высокая мутаций, мутагенные факторы, которые там есть — появился вирус с мутацией, которая придала ему больший потенциал», — отметил он.

Накануне власти Вьетнама объявили о вспышке эпидемии новой, более агрессивной разновидности коронавируса, чем COVID-19 В приморском городе Дананге и ближайших провинциях заражены уже более 400 человек, при этом течение болезни у зараженных значительно быстрее переходит в тяжелую стадию.