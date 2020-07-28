Саранск, , 12:01 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 28 июля выявили 32 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего в республике подтверждено 4392 случая заражения SARS-CoV-2, сообщает региональный оперативный штаб.

До настоящего момента полностью выздоровели 3309 жителей Мордовии, то есть, уже выздоровели после заражения коронавирусом более 75,34%. За последние сутки выписаны 39 человек. 34 человека скончались от последствий заражения коронавирусом, один житель региона — за минувшие сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 27 июля в стационарах республики лечение получали 722 человека. При этом 891 житель Мордовии наблюдался медиками по месту жительства.