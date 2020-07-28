Новосибирск, , 12:00 — REGNUM В Новосибирске в ближайшие дни ожидаются похолодание и грозы. По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, завтра, 29 июля, утром и днём в городе ожидается местами сильный дождь, гроза, температура ночью +13…+15°С, днём +18…+20°С.

В четверг, 30 июля, температура ночью составит до +14°С, днём до +23°С, ночью кратковременный дождь, местами грозы, днём местами небольшой дождь.

В пятницу, 31 июля, ночью преимущественно без осадков, днём кратковременный дождь, температура ночью до +13°С, днём до +23°С.