Лос-Анджелес, США, , 11:53 — REGNUM Британская актриса Софи Тернер, ставшая популярной после роли Сансы Старк в телесериале в жанре фэнтези «Игры престолов», стала матерью. Об этом сообщает TMZ.

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У Софи Тернер и её супруга Джо Джонаса 22 июля родилась девочка. Новорождённую, по информации источника, назвали Уилла. Подробности о ребенке пока неизвестны. Уточняется, что девочка появилась на свет в одной из больниц Лос-Анджелеса.

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Джонс и Тернер встречаются с 2016 года, они расписались в мае 2019 года в Лас-Вегасе, а позже широко отметили бракосочетание во Франции.

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