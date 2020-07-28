Нижний Новгород, , 11:53 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 28 июля протестированы на заражение коронавирусом 563 349 человек. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

В среднем показатель тестирования населения в области составляет 17 589 человек на 100 тысяч, за сутки объем тестирования граждан увеличился на 1,2%.

За последние сутки тесты сдали 6 670 жителей региона, а в среднем за неделю охват составил 213,2 теста на 100 тыс. населения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижегородской области по состоянию на 28 июля выявили 163 новых случая заражения коронавирусом. Всего в регионе подтверждено 23 335 случаев заражения SARS-CoV-2.

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