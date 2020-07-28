Тула, , 11:51 — REGNUM Кинотеатры смогут работать в Тульской области уже с 1 августа. Также в регионе снят запрет на деятельность фудкортов в торговых центрах. Изменения в указ «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области» внёс 27 июля губернатор Алексей Дюмин.

Также в регионе решено возобновить профосмотры и проведение диспансеризации в поликлиниках. Однако пока на диспансеризацию и профосмотры не смогут попасть граждане старше 65 лет и имеющие хронические неинфекционные заболевания.

В целом действие ограничений на территории Тульской области продлено до 10 августа. На 28 июля в регионе подтверждено 8230 случаев заражения коронавирусом, 6794 человека выздоровели, 220 умерли.

Читайте развитие сюжета: Московские кинотеатры готовятся к открытию