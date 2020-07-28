Барнаул, , 11:51 — REGNUM Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом проанализировал, как изменилась доля выздоровевших от COVID-19 в Алтайском крае за неделю с 22 по 28 июля. Как сообщает сегодня, 28 июля, оперативный штаб региона, выяснилось, что общее число выздоровевших от коронавируса составляет уже 6 779 (77%) человек.

Выздоровевшие от COVID-19 в Сибирском федеральном округе

«Число выздоровевших по итогам прошедшей недели увеличилось на 1 738 человек, коэффициент за неделю составил 77% (увеличение на 12%). За предыдущие семь дней коэффициент увеличился всего на 1%, а еще неделей ранее снизился на 8%. На 27 июля регион сохранил 4-ю строчку рейтинга регионов Сибири с наибольшей долей выздоровевших», — отмечает оперативный штаб.

Также известно, что Красноярский край, где уже выздоровели 90% пациентов, опередил Хакасию (84%) по этому показателю и занял первую строчку рейтинга. Третье место по-прежнему за Новосибирской областью (78%).

Новым «антилидером» рейтинга СФО по итогам недели стала Иркутская область, увеличив индекс выздоровевших от коронавируса за неделю на 5% — до 61%. При этом по абсолютному показателю количества людей, победивших COVID-19, регион находится на втором месте в Сибири после абсолютного лидера в этой статистике — Красноярского края.

В целом по Сибири за весь период вылечились от коронавируса 48 958 человек (72%). Это выше показателя предыдущей недели (65%) и чуть ниже среднероссийского (74%).

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. По состоянию на утро 28 июля общее число выявленных носителей коронавируса составляет уже 8786 человек, причём 121 из них добавился только за последние сутки. Не обошлось без смертей (за сутки зарегистрированы три новых летальных случая) и новой вспышки SARS-CoV-2 в алтайском онкологическом диспансере.

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