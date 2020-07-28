Москва, , 11:50 — REGNUM Вьетнам может стать источником более агрессивной разновидности коронавируса, чем SARS-CoV-2. Об этом 28 июля заявил доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов на телеканале «Россия 24».

«Пока не опубликована последовательность генов этого обновлённого коронавируса, трудно говорить о чём-либо. Специалисты-генетики скажут, насколько они отличаются в каких-то областях», — заявил Жемчугов.

«Но уже некоторые тексты говорят, что это нечто более агрессивное — собственно говоря, есть основания им верить», — отметил он.

По его мнению, возможность возникновения более агрессивного вируса вполне допустима.

«Огромное количество биомассы в Юго-Восточной Азии, высокая скорость мутаций, мутагенные факторы, которые там есть — появился вирус с мутацией, которая придала ему больший потенциал», — отметил Жемчугов.

Накануне власти Вьетнама объявили о вспышке эпидемии новой, более агрессивной разновидности коронавируса, чем COVID-19. В приморском городе Дананге и ближайших провинциях заражены уже более 400 человек, при этом течение болезни у зараженных значительно быстрее переходит в тяжелую стадию.