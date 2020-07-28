Киев, , 11:51 — REGNUM Около 1,3 млн жителей Украины инфицированы гепатитом С, но лишь 6,5% из них знают о своей болезни. Об этом, как передает информационное агентство «Укринформ», заявил 28 июля министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«По оценочным данным, почти 1 млн 300 тыс. человек на Украине инфицированы гепатитом С, а под контролем находятся 87 тыс. 269 человек. То есть 6,5% людей знают, что болеют вирусным гепатитом С», — рассказал он.

Министр подчеркнул, что лечение от гепатита C можно получить за счёт государства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 96 депутатов Верховной рады Украины потребовали отправить Степанова в отставку. Его обвиняют, в частности, в неспособности организовать эффективную борьбу с коронавирусом.