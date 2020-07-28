Белград, , 11:49 — REGNUM Ульяновский автозавод поставил в Сербию 56 экземпляров УАЗ «Патриот». Об этом сообщили в пресс-службе сербского оборонного ведомства.

Вседорожники предназначены для военной полиции, охраны иностранных делегаций, транспортной разведки, патрулирования, а также для контроля за колоннами военной техники. Кроме того, УАЗы поступят в сербскую полицию, где будут использоваться для оперативно-криминалистической работы и помощи МВД.

Общая стоимость сделки пока не раскрывается, но отмечается, что до середины осени планируется приобрести еще восемь ульяновских внедорожников.

Стоит отметить, что последний раз подобную технику армия Сербии получала в 2006 году.

Напомним, в прошлом году Ульяновский автозавод экспортировал 5,72 тыс. машин. Это на 29% больше, чем было продано за границу год назад. Больше всего УАЗов было продано в Белоруссии и Казахстане.

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