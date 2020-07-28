Бишкек, , 11:46 — REGNUM Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Киргизии достигло 33 844, в том числе 548 — за минувшие сутки. Об этом сообщили в штабе по борьбе с распространением инфекции.

В больницах республики остаются 10 219 человек, выздоровели — 22 296 человек, скончались — 1329 пациентов. Днем ранее в Киргизии обнаружили 483 случая заражения.

По состоянию на 28 июля среди регионов республики наибольшее число случаев выявлено в Бишкеке — 15 145, Ошской области — 5392, Чуйской области — 4407, Джалал-Абадской области — 2743.

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