Екатеринбург, , 11:55 — REGNUM В Свердловской области выписали по выздоровлению ещё 509 человек, у которых до этого выявляли новую коронавирусную инфекцию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

Это рекордное количество одновременных выписок за сутки с начала пандемии COVID-19 в регионе. Теперь в области подтверждено 15 011 случаев выздоровления после заражения коронавирусом.

Лечение продолжают 148 пациентов в тяжёлом состоянии (124 — в реанимации, 60 подключены к ИВЛ), 725 — в состоянии средней тяжести. Ещё часть пациентов чувствуют себя удовлетворительно.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено уже 243 случая смерт от COVID-19.

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