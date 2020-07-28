Ставрополь, , 11:46 — REGNUM Завершено расследование уголовного дела против жительницы Ставрополья, которая пыталась продать своего новорожденного ребенка. Материалы переданы в суд, сообщили ИА REGNUM 28 июля в следственного управления СК РФ по краю.

По данным следствия, во второй половине 2019 года 29-летняя обвиняемая, будучи беременной, решила продать своего будущего ребенка за 50 тыс. рублей. Она разместила объявление в интернете, на которое отреагировала покупательница. Женщины договорились о сделке.

В феврале 2020 года фигурантка родила мальчика в больнице города Новопавловска, а для оформления малыша представила документы покупательницы. Однако медработники заместили различия между внешностью обвиняемой и предоставленными ею документами и сообщили о происходящем в правоохранительные органы.

При выписке из больницы роженица передала младенца покупательнице, после чего ее и задержали в рамках оперативно-разыскного мероприятия. Затем в отношении нее возбудили уголовное дело по статье о торговле людьми.

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