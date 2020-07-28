Тула, 28 июля 2020, 11:44 — REGNUM 32 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Тульской области за минувшие сутки, данные опубликованы 28 июля федеральным оперативным штабом.
Согласно информации сайта стопкоронавирус. рф, 37 жителей Тульской области за сутки выписаны с выздоровлением. Зарегистрирована смерть ещё четырёх пациентов с подтверждённым заражением.
С 19 марта в Тульской области положительные тесты на коронавирус подтверждены у 8230 человек, в том числе 6794 выздоровели. Скончались 220 пациентов.