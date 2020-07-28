Ижевск, , 11:43 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 28 июля ещё два жителя республики скончались от COVID-19. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Общее число жителей региона, которые скончались на фоне коронавируса, достигло 46 человек.

Отметим, что на портале общероссийского федерального штаба число летальных случаев в Удмуртии составляет 23 и не меняется с 23 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии по состоянию на 28 июля выявили 20 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в республике подтверждено 2323 случая заражения SARS-CoV-2.

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