Москва, 28 июля 2020, 11:42 — REGNUM Одной из главных системных ошибок, допущенных российскими чиновниками от образования, стала перегрузка учителей, полагает сопредседатель профсоюза «Университетская солидарность» Павел Кудюкин. Об этом он заявил 28 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя восторженные отзывы министра просвещения РФ о качестве организованного в РФ дистанционного образования.
Иными словами, как пояснил Кудюкин, не выполнялась норма трудового законодательства.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что в РФ организация обучения на дому с использованием дистанционных технологий была признана наиболее успешной на международном уровне.
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