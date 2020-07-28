Москва, , 11:42 — REGNUM Одной из главных системных ошибок, допущенных российскими чиновниками от образования, стала перегрузка учителей, полагает сопредседатель профсоюза «Университетская солидарность» Павел Кудюкин. Об этом он заявил 28 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя восторженные отзывы министра просвещения РФ о качестве организованного в РФ дистанционного образования.

«Системная ошибка была допущена еще до того, как были введены меры по самоизоляции и школы перешли на дистанционное обучение, — сказал Кудюкин. — Это перегрузка учителей. У нас учителя в среднем работают на 1,65 ставки. Это говорит о гигантском дефиците учителей в школах. Не хватает более половины тех учителей, которые нужны. А те, что есть, сильно перерабатывают. Не была обеспечена компенсация расходов учителям. Это общая проблема и для общего образования, и для среднего профессионального, и для высшего. В большей части образовательных организаций не было учтено то, что люди используют свою технику, активнее пользуются интернетом, тратят больше электроэнергии в связи с проведением дистанционных занятий и так далее. В большинстве случаев это никак не компенсировалось».

Иными словами, как пояснил Кудюкин, не выполнялась норма трудового законодательства.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что в РФ организация обучения на дому с использованием дистанционных технологий была признана наиболее успешной на международном уровне.

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