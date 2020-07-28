Москва, , 11:58 — REGNUM Массовые жалобы заёмщиков из-за проблем, связанных с регистрацией ипотечных каникул, не поступали в Росреестр. Об этом сообщили 28 июля в пресс-службе ведомства после заявления Ассоциации российских банков о том, что Росреестр не принимает зафиксированные банками устные требования заемщиков.

Ранее заёмщики получили возможность представлять банкам требования о кредитных каникулах устно по телефону, в том числе из-за карантинного режима по коронавирусу. Банки, письменно зафиксировав требования заёмщика, должны внести изменения в регистрационную запись об ипотеке или в закладную. Но, как сообщили в Ассоциации российских банков, Росреестр не стал принимать от банков устные требования заемщиков.

«До настоящего момента в центральный аппарат Росреестра массово не поступали обращения (жалобы) от заемщиков по данной проблематике», — заявили в ведомстве ТАСС.

В Росреестре намерены запросить у ассоциации подробности прецедентов, чтобы разобраться с каждым случаем. Вместе с тем там напомнили о требованиях к изменениям в регистрационной записи. Заявитель должен предоставить оригинал требования о льготном периоде либо соответствующий электронный документ с электронной подписью.

Как сообщало ИА REGNUM, закон о предоставлении кредитных каникул президент России Владимир Путин подписал 3 апреля 2020 года.

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