Чита, , 11:40 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае позволяет рассматривать вопрос об открытии детских лагерей. Но решение будет формировано индивидуально по каждому загородному заведению, сообщает сегодня, 28 июля, пресс-служба забайкальского губернатора со ссылкой на слова заместителя председателя краевого правительства Татьяны Цымпиловой.

«До 30 июля межведомственные комиссии по летнему отдыху должны принять решение о том, какие лагеря готовы работать, в том числе пришкольные. До введения ограничительных мероприятий планировалось открыть 561 лагерь. На данный момент ясно, что 13 загородных стационарных, а также 23 палаточных лагеря уже точно не будут открыты», — пояснила чиновница.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуации по коронавирусу в Забайкалье улучшилась настолько, что регион объявил о подготовке к переходу на третий этап снятия карантинных ограничений. На этом этапе работать при соблюдении мер безопасности смогут пункты общественного питания, детские образовательные учреждения, гостиницы, аттракционы, кинотеатры.

По состоянию на 28 июля общее число выявленных носителей коронавируса достигло 4059 человек (девять за последние сутки). Из них 3603 (87 пациентов за последние сутки) вылечены и выписаны из медицинских учреждений. Новых летальных случаев от вируса не зарегистрировано.

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