Псков, , 11:42 — REGNUM В Псковской области за сутки выявлено 13 новых носителей SARS-CoV-2 и 49 выздоровевших. Об этом 28 июля сообщил губернатор области Михаил Ведерников.

Всего с начала пандемии в регионе было выявлено 3646 заболевших, выздоровело — 2502, умерло — 52. На данный момент в области проведено 62 296 исследований, в том числе 605 — за последние сутки.

«По итогам прошлой недели зафиксирован прирост числа заболевших более чем на 15%. Такая тенденция настораживает — особенно сейчас, когда экономика требует перехода на третий этап снятия противовирусных ограничений», — отметил Ведерников.

Губернатор призвал жителей области и туристов более серьезно относиться к установленным Роспотребнадзором мерам и не игнорировать масочный режим, чтобы не откатить достигнутый результат на первый этап снятия ограничений.

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