Москва, , 11:34 — REGNUM За минувшие сутки на территории России от COVID-19 вылечились ещё 8888 пациентов. Об этом 29 июля сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Таким образом, общее число вылечившихся достигло 612 217 человек. Всего проведено более 27,3 млн тестов на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, к повторному введению самоизоляции из-за возможной второй волны коронавируса готовы лишь 12% жителей России, причем в основном молодежь до 24 лет (15%), приводит данные рекрутинговое агентство Superjob.ru.

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