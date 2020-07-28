Москва, 28 июля 2020, 11:33 — REGNUM Одним из главных минусов дистанционного обучения является то, что при таком формате учителю очень сложно вести индивидуальную работу с учащимися, полагает сопредседатель профсоюза «Университетская солидарность» Павел Кудюкин. Об этом он заявил 28 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова министра просвещения РФ Сергея Кравцова о том, что дистанционное образование в РФ оказалось наиболее успешным в мире.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Кравцов порадовался, что, учитывая все трудности, образовательный процесс в РФ ни на миг не останавливался.
Читайте ранее в этом сюжете: «Блеф и надувание щек»: эксперт не поверил словам министра просвещения РФ