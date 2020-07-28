Москва, , 11:33 — REGNUM Одним из главных минусов дистанционного обучения является то, что при таком формате учителю очень сложно вести индивидуальную работу с учащимися, полагает сопредседатель профсоюза «Университетская солидарность» Павел Кудюкин. Об этом он заявил 28 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова министра просвещения РФ Сергея Кравцова о том, что дистанционное образование в РФ оказалось наиболее успешным в мире.

«Не исключено, что последствия дистанционного образования еще дадут о себе знать, — сказал Кудюкин. — Можно предположить, что они где-то уже начали сказываться. Но надо дождаться, когда будут обобщенные данные, и сравнить их с предыдущим годом. Но долгосрочные последствия будут. Особенно когда речь идет о критических моментах — это 3−5 классы, когда ученики либо осваивают учебный материал и дальше успешно продвигаются, либо его запускают. А при дистанционном образовании достаточно сложно осуществлять индивидуальную работу и подтягивать отстающих».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Кравцов порадовался, что, учитывая все трудности, образовательный процесс в РФ ни на миг не останавливался.

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