Уфа, , 11:58 — REGNUM Все прибывающие в Башкирию с южных курортов России туристы будут проходить тест на коронавирусную инфекцию. Об этом 28 июля сообщает ИА «Башинформ».

По информации журналистов, данный вопрос обсуждался на заседании оперативного штаба республики. Чиновники отметили, что сейчас на курортах фиксируется наплыв отдыхающих, при этом рекомендуемая дистанция не соблюдается, как и не соблюдается масочный режим. Это может привезти к распространению коронавируса.

Отмечается, что туристов будут тестировать по прибытию их на железнодорожные вокзалы и автостанции, а также в аэропорты республики.

Члены оперативного штаба рекомендуют в 2020 году местным жителям не ездить на курорты, поскольку на них повышается вероятность заражения коронавирусной инфекцией.

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