Ижевск, , 11:33 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 28 июля выявили 20 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в республике подтверждено 2323 случая заражения SARS-CoV-2, сообщает региональный оперативный штаб.

До настоящего момента полностью выздоровели 1765 человек, таким образом, более 75,97% от общего числа носителей коронавируса в республике уже выздоровели. За последние сутки выписаны 40 человек. 46 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, двое — за минувшие сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 27 июля в регионе проведено 191 505 исследований на выявление заражения коронавирусом. В течение минувших суток было исследовано 2805 проб биоматериала на наличие SARS-CoV-2.