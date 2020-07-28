Астрахань, , 11:28 — REGNUM В Астраханской области частично сняли ограничения по коронавирусу. В частности, власти возобновили работу театров, музеев и разрешили проводить спортивные мероприятия. При этом необходимо соблюсти условие — собираться участникам соревнований разрешено в количестве не более 50 человек, передаёт ИА REGNUM.

Вместе с тем проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных мероприятий в закрытых помещениях также разрешено с ограниченным количеством участников — не более 50 человек. Эти условия также необходимо соблюсти организаторам мероприятий на открытом воздухе.

ИА REGNUM отмечает, что с 27 июля астраханские многофункциональные центры возобновили приём посетителей без предварительной записи — в порядке «живой» очереди.