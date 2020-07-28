Москва, 28 июля 2020, 11:27 — REGNUM Слова министра просвещения РФ Сергея Кравцова о том, что в России дистанционное образование оказалось наиболее успешным в мире по уровню организации, вызывают большие сомнения, считает сопредседатель профсоюза «Университетская солидарность» Павел Кудюкин. Об этом он заявил 28 июля корреспонденту ИА REGNUM.
Поэтому, как пояснил Кудюкин, «триумфальные заявления» вызывают сильное недоверие, особенно учитывая многочисленные жалобы и учителей, и родителей, и учеников.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Кравцов заявил, что организация обучения на дому с использованием дистанционных технологий в РФ была признана наиболее успешной на международном уровне.
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