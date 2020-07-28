Москва, , 11:27 — REGNUM Слова министра просвещения РФ Сергея Кравцова о том, что в России дистанционное образование оказалось наиболее успешным в мире по уровню организации, вызывают большие сомнения, считает сопредседатель профсоюза «Университетская солидарность» Павел Кудюкин. Об этом он заявил 28 июля корреспонденту ИА REGNUM.

«Я, честно говоря, озадачен. Когда успели сделать оценки, да еще и международные сопоставления? — поинтересовался Кудюкин. — У меня есть серьезные сомнения в том, что это не блеф и не надувание щек. Тем более когда была масса сообщений о том, что дистанционное обучение в каких-то глухих местах, где интернет либо плохой, либо его нет вовсе, было организовано через местные магазины. Коробочки с надписями «Класс такой-то», в которые вкладывали домашнее задание и забирали листочки с заданиями на дом. Наверное, это гораздо успешнее, чем где-нибудь в африканских странах или в глубинке Латинской Америки. Но вряд ли это было сделано более эффективно, чем в Европе».

Поэтому, как пояснил Кудюкин, «триумфальные заявления» вызывают сильное недоверие, особенно учитывая многочисленные жалобы и учителей, и родителей, и учеников.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Кравцов заявил, что организация обучения на дому с использованием дистанционных технологий в РФ была признана наиболее успешной на международном уровне.

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