Москва, , 11:25 — REGNUM Механизм прямых выплат для больничных и пособий в связи с материнством могут распространить во всех регионах России уже с 1 января 2021 года. С таким предложением выступило Министерство труда и социальной защиты РФ.

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В пресс-службе ведомства пояснили, что это «гарантирует полную оплату независимо от финансового положения работодателя».

«Такой механизм удобен и организациям, ведь он позволяет не отвлекать собственные средства на страховые выплаты сотрудникам», — приводит ТАСС слова представителя Минтруда РФ.

Напомним, на сегодняшний день в ряде регионов эти выплаты производятся по зачётному принципу. То есть сначала работодатель платит сотрудникам эти пособия за свой счёт, а затем сумма страховых отчислений в Фонд социального страхования уменьшается пропорционально произведенным выплатам.

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Разрабатываемый законопроект также предусматривает, что для выплат пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, заявления со стороны работника не потребуется. Они будут производиться на основании электронного листка нетрудоспособности. В Минтруда подчеркнули, что это упростит процедуру для работодателей.

Как сообщало ИА REGNUM, пилотный проект «Прямые выплаты», который предусматривает перечисление пособий работникам непосредственно из Фонда социального страхования без посредника, которым до этого выступал работодатель, ФСС реализует с 2011 года. Речь идёт о больничных листах, отпуске по уходу за ребёнком, пособиях по беременности и родам, единовременном пособии при рождении ребёнка.

Все эти выплаты в пилотных регионах перечисляются на банковский счет гражданина, минуя работодателя. В настоящее время в пилотном проекте по прямым выплатам участвуют 69 субъектов РФ. С 1 июля 2020 года присоединились ещё восемь субъектов.

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