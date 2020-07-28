Екатеринбург, , 11:25 — REGNUM В Свердловской области скончались ещё три пациента, у которых выявляли новую коронавирусную инфекцию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

О новых случаях смерти стало известно из сводки штаба за 28 июля 2020 года. Причиной смерти во всех трёх случаях называют COVID-19.

«Общее число случаев — 243», — уточняют в штабе.

Сколько больных новой коронавирусной инфекцией скончались от иных причин, в регионе не сообщают.

Для сравнения, в Челябинской области подтверждены 152 такие смерти (а от COVID-19 там умерли ещё 92 человека, то есть всего в регионе зафиксировано 244 смерти пациентов с новой коронавирусной инфекцией).

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области выявили коронавирус у 19 934 человек.

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