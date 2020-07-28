Нью-Дели, , 11:26 — REGNUM За минувшие 24 часа в Индии было выявлено свыше 47 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 28 июля сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия.

По данным министерства, за последние 24 часа в стране выявили 47 703 новых заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого общее число выявленных случаев стало составлять 1 483 156.

Также сообщается, что за это же время в Индии зафиксировали 654 скончавшихся от COVID-19 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 33 425.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 952 743 человека вылечились от COVID-19, 35 175 из которых — за истекшие сутки.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что старинный портовый город Хойан, который находится в центральной провинции Вьетнама и является популярным среди туристов, был закрыт для посещения по причине угрозы распространения коронавируса.