Москва, , 11:15 — REGNUM Больше половины жителей России с низкими доходами (53%) готовы заключить социальный контракт с государством. Таковы данные опроса Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).

Читайте также: Эффективность социальных контрактов крайне низкая — Путин

Чаще всего социальный контракт хотят заключить люди в возрасте 35−44 лет (67%) и родители, воспитывающие двух и более детей (61%).

Наиболее востребованные виды поддержки — содействие в трудоустройстве (83%), помощь в получении образования и повышении квалификации (81%) и помощь в развитии личного подсобного хозяйства (77%).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что социальные контракты пока не проявили себя в качестве эффективного инструмента сокращения бедности.

Читайте также: В РФ готовится 100 тыс. социальных контрактов для бедного населения