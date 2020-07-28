Грозный, , 11:15 — REGNUM В Чечне за минувшие сутки прирост новых пациентов с диагнозом COVID-19 составил восемь человек. Столько же пациентов за прошедший день было выписано после выздоровления, сообщили 28 июля в федеральном оперативном штабе.

Число новых случаев заражения коронавирусом в регионе ежедневно снижается. Самый высокий прирост был зафиксирован в текущем месяце 17 июля — 17 человек. Самое же большое количество вылеченных было зарегистрировано за последние две недели 14 июля — 26 человек.

Не изменилось за прошедшие дни число скончавшихся от тяжелой болезни. Их по-преженму 31. По этому показателю Чечня находится на втором месте в СКФО после Карачаево-Черкесии (22 смертельных случая).