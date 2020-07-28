Смоленск, , 11:14 — REGNUM 18 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено на территории Смоленской области за минувшие сутки, данные 28 июля опубликованы федеральным оперативным штабом.

102 пациента со вчерашнего дня были выписаны из стационаров или сняты с амбулаторного учёта в связи с выздоровлением после коронавируса. Один человек скончался.

Всего в Смоленской области с 28 марта, когда в регионе были выявлены первые заразившиеся, положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 5589 человек, в том числе 3781 человек выздоровел, 94 скончался.