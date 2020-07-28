Пушкин, Санкт-Петербург, , 11:13 — REGNUM Ущерб от несанкционированной свалки, образовавшейся на земле Санкт-Петербургского государственного аграрного университета (СПбГАУ) в Пушкине, оценен природоохранной прокуратурой города в 260 млн рублей. Об этом 28 июля сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее сотрудники ФСБ России провели обыски у недавно уволенных должностных лиц университета — проректора по экономике и развитию имущественного комплекса Алексея Люлина и начальника коммерческого управления университета Александра Урванцева, а также в квартирах петербургских предпринимателей, имеющим отношение к петербургской компании «ПК Магистраль».

Причиной обысков стало возбужденное уголовное дело по статье о подделке документов, следователи изучают получение вузом лицензии на сбор и утилизацию отходов, которые коммерсанты свозили к КАД.

В свою очередь, проведенная природоохранной прокуратурой проверка показала, что вопреки целевому назначению на земельном участке в Пушкинском районе, который предоставлен в бессрочное пользование ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный аграрный университет», незаконно размещались отходы производства и потребления с их последующим уплотнением бульдозером.

«В результате окружающей среде был причинен экологический вред на сумму 260 млн рублей», — уточнили в ведомстве.

Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ).

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