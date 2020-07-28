Ульяновск, , 11:11 — REGNUM В Ульяновской области за сутки подтверждено 110 случаев заражения коронавирусом, ещё 104 человека выздоровели, при этом зарегистрированы новые летальные исходы. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

По информации на 28 июля (10:35 мск), в Ульяновской области с начала пандемии официально выявлено 8781 случай заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки подтверждено 110 случаев.

Выздоровели в настоящее время 6037 человек, то есть 68,75% от общего числа случаев заражения. Продолжают лечение 2672 пациента с коронавирусом, за сутки выписаны в связи с выздоровлением 104 человека.

За последние сутки в Ульяновской области зарегистрировано шесть новых летальных исходов нет, всего скончались 72 пациента с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области детские оздоровительные лагеря, которые планировалось открыть 1 августа, летом работать не будут. Также в регионе продлили запрет на проведение массовых и публичных мероприятий, сохранили действие масочно-перчаточного режима. В то же время в Ульяновской области в районах с благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой могут возобновить работу кинотеатры, парки и учреждения культуры.

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