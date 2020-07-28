Краснодар, , 11:07 — REGNUM 95 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за прошедшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили 28 июля в региональном оперативном штабе.

«Заболело 11 детей — двое в Краснодаре, трое в Сочи, пятеро в Белореченском и один в Динском районе. Возраст несовершеннолетних — от двух месяцев до 15 лет», — сообщили в оперативном штабе.

Лидирует по числу суточных заражений Краснодар, где вирус выявили у 22 человек, ещё 15 случаев зарегистрировано в Белореченском районе, в Сочи нашли девять носителей коронавируса, восемь случаев подтвердили в Славянском районе, пять — в Динском по три — в Каневском, Кореновском и Гулькевичском районах. По два случая выявили в девяти муниципалитетах региона, по одному случаю — ещё в девять.

Всего на территории края с 12 марта положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 7975 человек, в том числе у 605 детей. Выздоровели 6811 пациентов, 106 человек скончались. В тяжёлом состоянии находятся 32 человека, из них 31 подключён к аппаратам ИВЛ, один находится на экстракорпоральной мембранной оксигенации.