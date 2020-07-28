Омск, , 11:07 — REGNUM По состоянию на 28 июля в Омской области выявлено 6413 носителей коронавируса. За прошедшие сутки подтверждено 115 новых случаев заражения. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном оперштабе.

70 человек из числа заразившихся за сутки не имеют клинических проявлений болезни.

Выздоровел ещё 61 человек. Общее число выздоровевших — 3797.

За последние сутки в Омской области скончались два пациента с коронавирусом, за весь период — 64.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 27 июля в Омской области было выявлено 6298 носителей коронавируса.

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