Астрахань, , 11:10 — REGNUM В Астраханской области за истекшие сутки положительный тест на SARS-CoV-2 получили ещё 36 человек. Об этом 28 июля сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Согласно информации, опубликованной на сайте стопкоронавирус. рф, за сутки после коронавируса выздоровели ещё 53 жителя Астраханской области, подтверждён один летальных исход среди пациентов с COVID-19.

ИА REGNUM напоминает, что, поданным на 27 июля, в Астраханской области за весь период пандемии было выявлено 4 тыс. 473 носителя коронавирусной инфекции. Большинство из них успешно прошли лечение, 44 человека скончались.

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