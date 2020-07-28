Курган, , 11:05 — REGNUM В Курганской области за сутки лабораторно подтверждены 37 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Всего с начала пандемии в Зауралье на 28 июля выявлено 2163 случая заражения SARS-CoV-2. О числе выздоровевших и скончавшихся оперативный штаб Курганской области традиционно не сообщает.

По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф» на 28 июля в Курганской области выздоровели 1353 заражённых коронавирусом, девять пациентов с COVID-19 скончались.