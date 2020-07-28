Дананг, Вьетнам, , 11:06 — REGNUM Старинный портовый город Хойан, который находится в центральной провинции Вьетнама и является популярным среди туристов, был закрыт для посещения по причине угрозы распространения коронавируса. Об этом 28 июля сообщается в постановлении администрации города.

«Начиная с 28 июля Хойан полностью прекращает прием туристов», — говорится в сообщении.

Также указывается, что данное решение было принято после того, как в последние дни были выявлены новые заразившиеся SARS-CoV-2 в городе Дананге, расположенном около Хойана и являющемся третьим по численности населения во Вьетнаме.

Кроме этого, отмечается, что уже находящиеся в Хойане туристы будут должны заполнить так называемые декларации о состоянии здоровья, как это предписывает вьетнамский минздрав.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Дананге впервые за 99 дней без новых выявленных зараженных коронавирусом с конца прошлой недели зафиксировали 15 новых случаев SARS-CoV-2.